Семейные радости: Максим Виторган запечатлел подросшего сына Ксении Собчак с братом и сестрой

Максим Виторган почти шесть лет прожил в браке с Ксенией Собчак. Они расстались внезапно, когда телеведущую стали все чаще видеть с Константином Богомоловым. Звездная блондинка в том же году снова вышла замуж за нового избранника. При этом она продолжает вместе с экс-супругом воспитывать сына Платона. Они видятся на семейных праздниках, а ребенок проводит время то с папой, то с мамой. Не так давно мальчик смог отдохнуть на Мальдивах с отцом и его возлюбленной Нино Нинидзе.

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Однако Виторган старается посвящать время наследникам, даже когда у него загруженный график. 6 апреля он увиделся с детьми от первого брака с Викторией Верберг. Актер привел в гости к дочке Полине и сыну Даниилу их брата. В соцсети он поделился трогательным фото, на котором запечатлел всех своих наследников. Они кривлялись в кадре, а Платон даже показал язык.

Трогательные кадры восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у артиста дружные дети:

«Шикарные дети!», «Прекрасные», «Все такие разные», «Какие у вас дети красивые!», «Я сейчас не о внешности. А о внутренней красоте: они такие разные, но такие любимые своими родителями — любознательные, яркие, независимые», «Надо еще одну маленькую девочку!».

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