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Кончаловский снял «Дорогие товарищи!» с номинаций на Национальную премию кинокритики и кинопрессы

Режиссер объяснил причины такого своего поступка.

Кончаловский снял «Дорогие товарищи!» с номинаций на Национальную премию кинокритики и кинопрессы
Андрей Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram сообщил, что снял свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинаций на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год.

Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Режиссер выразил благодарность Экспертному совету за высокую оценку картины и ее выдвижение в шести номинациях. Он заметил, что премия является для него одной из самых важных в российском кинематографе.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства».

Андрей Кончаловский

Напомним, что специальный приз «Событие года» должен получить творческий коллектив одного из оппозиционеров «за серию новаторских документальных фильмов-расследований».

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