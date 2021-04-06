«Не самая мы положительная пара с Катей»: Солнцев намекнул, что может вернуться на «Дом-2»

Как отметил шоумен, в его шкафу с женой очень много скелетов.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram намекнул, что может в недалеком будущем вернуться на скандальный проект «Дом-2». Судя по всему, именно о нем он вел речь в своем посту. Причем на скандальной телестройке он может появиться вместе со своей пожилой женой Екатериной Терешкович.

«Тут предложили пойти в один известный телепроект, строить семью в рамках 24/7 под камерами. Думается мне, что не самая мы положительная пара с Катей для примера постройки благополучной семьи. Да и столько скелетов в нашем шкафу, что сложно будет, наверное, обществу понять нас и наш брак». Гоген Солнцев

Также шоумен спросил совета у своих подписчиков, созданы ли они с женой для подобного, как он выразился, учебного процесса. Он заметил, что они с супругой такие, какие есть. И плохие, и времена хорошие. Каждый судит их семью в меру своей испорченности.

Напомним, что Гоген Солнцев дважды приходил на «Дом-2». При этом у него сразу же не сложились отношения с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Фрик рассказывал, что всегда голосовал против нее.

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