Вкусы совпали: Ксении Собчак пришлось поменять платье на «Жаре» из-за Аниты Цой

Модный конфуз произошел на прошедшей музыкальной премии «Жара», сообщает КП. На красной дорожке мероприятия предстала Анита Цой в ярком платье-кимоно оттенка фуксии. Как рассказали очевидцы, ее внешний вид понравился многим, но точно не Ксении Собчак.

Телеведущая буквально изменилась в лице, увидев певицу. Все дело в том, что она для ведения церемонии приготовила точно такое же. И оно уже висело в гримерке, ожидая свою хозяйку. Однако примерить его журналистке так и не удалось, Ксения экстренно нашла одеянию замену и предстала на сцене в лимонном наряде в пол с асимметричным вырезом.

Анита Цой, как оказалось, заметила, что светская львица явно была не в восторге от ее появления на премии в кимоно.

«Я была удивлена, почему Ксения так изумленно разглядывала меня на красной дорожке. У нее на лице не было приятных эмоций», — поделилась она с изданием.

Звезда заверила, что никакого умысла в этом не было, а подбором нарядов у нее занимается стилист. И такое случается на красных ковровых дорожках.

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