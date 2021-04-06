«Мешает стать академическим режиссером»: Миро объяснила, почему Собчак и Богомолов разведутся

Как отметила блогер, в Перми на премьере спектакля режиссер уклонялся от совместных снимков со светской львицей.

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» заявила, что браку режиссера Константина Богомолова и светской львицы Ксении Собчак осталось жить совсем недолго.

Как отметила блогер, на премьере спектакля в Перми, куда Собчак приехала, чтобы поддержать своего мужа, он сторонился супруги и не хотел с ней фотографироваться. Более того, в зале он сидел вовсе не рядом с женой, а с коллегой, на что, кстати, обратили внимание многие присутствующие.

«Весь вечер Костя уклонялся от совместных фотографий с женой, репутация которой сильно мешает ему стать академическим режиссером». Лена Миро

Напомним, что сразу же из Перми Ксения Собчак отправилась на премию «Жара» в столицу, где подколола певицу Ольгу Бузову, напомнив той о романе с блогером Давидом Манукяном. Кстати, изначально Богомолов должен был вести мероприятие вместе с женой, но предпочел улететь в Пермь. Заменил же его поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

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