«Есть планы на какие-нибудь шоу»: 16-летняя Трусова рассказала, в каком возрасте завершит карьеру

Как отметила фигуристка, она очень благодарна болельщикам за поддержку в этом сезоне.

Бронзовый призер чемпионата мира в шведском Стокгольме 16-летняя Александра Трусова в эфире канала «Матч ТВ» в программе «Все на матч» с Дмитрием Губерниевым рассказала, до какого возраста она намерена выступать и бороться за победы на крупных турнирах.

«Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу». Александра Трусова

Как отметила Александра Трусова, сейчас она просто тренируется. Больше стартов в этом сезоне у нее не запланировано. В недалеком будущем звезда фигурного катания отправится на море, где проведет три недели с близкими людьми. Также Трусова поблагодарила своих болельщиков за подарки и поддержку в этом сезоне. Она всех очень любит. Звезда заметила, что благодарна всем, кто в нее верит.

Напомним, что в прошлом году Александра Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. При этом в последнее время в СМИ стали появляться новости, якобы она может вернуться обратно в первой наставнице.

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