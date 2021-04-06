«Отлично выглядишь»: отмечая 46-летие, Денис Клявер похвастался стальным прессом

6 апреля празднует день рождения популярный певец Денис Клявер. В 2021 году ему исполнилось 46 лет.

Определенно, выражение «мужчина в самом расцвете сил» — это про него. Чего стоит только фотография, которую артист опубликовал в Instagram в свой день. На ней он не только моложаво выглядит, но и демонстрирует завидную фигуру с накаченным прессом. Все потому, что спорт стоит в жизни исполнителя на особом месте.

В комментариях звезду поздравили певицы Валерия и Юлия Ковальчук, Владимир Левкин, Андрей Державин, Дмитрий Колдун и Елена Воробей.

«Отлично выглядишь», — написал Эдгард Запашный. «Исполнения всех самых заветных желаний! Лю! Ты знаешь как», — не скрывала эмоций Инна Маликова.

Любопытный факт: Денис называет цифру 46 лет не возрастом, а новым уровнем — как в компьютерных играх. Сайт Teleprogramma.pro от души желает певцу и на 50-м, и на 60-м уровнях, и далее выглядеть так же потрясающе, как сейчас. И радовать поклонников своим творчеством, конечно же.

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