«Это был дачный роман»: Александр Домогаров вспомнил свой первый неудачный брак

Актер Александр Домогаров высказался о своем первом неудачном браке с Натальей Сагоян. Эта девушка стала первой большой любовью артиста в 80-х годах прошлого века.

«Это был дачный роман. Наталья Сагоян… Мы были молоды. Наши подмосковные дачи находились в одном поселке, и мы виделись каждое лето. Я даже пару раз дрался за нее с местными пацанами. Да, это такая первая любовь». Александр Домогаров

Как отметил актер, в их союзе на свет появились два мальчика – близнецы. Правда, один из них не выжил сразу после родов. Вскоре бабушка Домогарова сказала страшную вещь, о которой он вспомнил спустя много лет. Родственница произнесла, что двойняшки не далеко отпускают друг друга. В итоге его второй сын от отношений с Сагоян умер в 23 года, сообщает журнал «Кузбасс XXI век».

Напомним, что сын Александра Домогарова от первого брака Дмитрий летом 2008 года шел с друзьями по тротуару. Водитель внедорожника на скользкой дороге не справился с управлением и вылетел с трассы. Молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму.

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