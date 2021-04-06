«У меня испортился бы характер»: Железняк объяснила, почему променяла «Ленком» на антрепризу

Как отметила актриса, себя она королевой этой формы искусства вовсе не считает.

Актриса Олеся Железняк объяснила, почему в последние годы все чаще появляется в антрепризах, а в родном «Ленкоме» на сцене ее увидишь не так часто.

«Если бы я оставалась только в «Ленкоме», то ждала бы ролей. У меня бы испортился характер. Думала бы о несправедливости, была бы обиженной… А так я постоянно выпускала спектакли — по три премьеры в месяц. И ты же не халтуришь, ты же слушаешь зал».

Олеся Железняк

Как заметила Олеся Железняк, себя она королевой антрепризы вовсе не считает. По ее словам, «законодатели мод» в этом направлении театрального искусства актрисы и ее коллеги Мария Аронова, Татьяна Кравченко и Татьяна Васильева.

Также Железняк заметила, что всегда мечтал об антрепризе, чтобы попробовать другие роли. При этом она заметила, что не считает антрепризу чем-то низкосортным. Звезда не делает разницы между работой в театре и на стороне, сообщает сайт МК.ru.

Напомним, что Олеся Железняк получила огромную известность после выхода на экраны сериала «Сваты». Недавно она признавалась, что проект будет, скорее всего, доснят нынешним летом. Осталось завершить работу над четырьмя сериями.

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