Индивидуальный подход: ведущий «Маски» рассказал, как участники выбирают костюм на шоу

Шоу «Маска» на телеканале НТВ перевалило за середину. Телепроект обожают миллионы зрителей всех возрастов. Когда в последнем выпуске рассекретили Единорога, любимчика юных фанатов шоу, дети в студии лили потоки слез. А дочка Филиппа Киркорова, возглавляющего жюри, устроила отцу дома настоящую истерику.

Секрет такой популярности персонажа – в его радужном костюме. Да и остальные маски – настоящие произведения текстильного искусства. Многие артисты, которые принимали участие в шоу, признавались, что костюмы бывают невероятно тяжелые. Ведущий проекта Вячеслав Макаров рассказал, как происходит выбор и создание масок для участников.

«Они выбирают эскиз, а уже, собственно, под их телосложение шьется костюм, чтобы им было у нем комфортно двигаться, перемещаться, чтобы там им ничего не давило, не сдавливало», — объяснил шоумен.

В шоу есть определенный набор персонажей, и каждый из приглашенных лично принимает решение, в каком из костюмов выступать. Например, певица Азиза намеренно выбрала Пингвина – это целый символ из ее детства.

При всей своей красоте, сами маски доставляют дискомфорт – они закрывают практически весь обзор. И опять же, некоторые выбывшие артисты вспоминали, как боялись оступиться на сцене, потому что видели только небольшой квадрат пола перед собой. Более того, петь в таких «шапках» невозможно, поэтому все выступления участников проходят под фонограмму.

«Вы будете потеть, вам будет трудно дышать в нее. А в физическом плане будет довольно-таки комфортно», — объяснил шоумен подписчикам в Instagram.

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