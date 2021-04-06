Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода»: Ургант о голых девушках на балконе в Дубае

Как отметил телеведущий, это, возможно, вовсе не модели, а научные сотрудники какой-нибудь лаборатории.

«Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода»: Ургант о голых девушках на балконе в Дубае
Иван Ургант. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высказал необычные версии, зачем голые девушки вышли на балкон в Дубае.

Тимати
Тимати. Фото: Globallookpress.com

Как отметил шоумен, не исключен вариант, что в этот момент шли съемки программы «Холостяк», где за сердце рэпера Тимати борются девушки со всей страны.

«Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода «Холостяка» в номере, и он попросил их выйти».

Иван Ургант

Также Иван Ургант не стал исключать, что на балконе в шеренгу выстроились «научные сотрудники какой-нибудь лаборатории». Они якобы прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус солнечными лучами. Ургант посетовал, что правоохранители не следят за новостями науки.

Напомним, что полиция ОАЭ задержала около сорока моделей, которые приняли участие в откровенной фотосессии на балконе одного из фешенебельных отелей Дубая. Красавицам теперь светит полгода в тюрьме, а также достаточно крупный денежный штраф.

Смотрите также: 

Тэги

ДубайИван УргантНовости googleОАЭТимати