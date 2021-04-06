«Пять человек»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров назвал своих любимчиков на шоу

Каждое воскресенье миллионы телезрителей с азартом следят на телеканале НТВ за яркими номерами артистов в костюмах сказочных и не очень персонажей. Второй сезон шоу «Маска» бьет все рекорды.

Проект уже достиг своей середины, разоблаченными оказались семеро участников. И началась самая интересная часть конкурса – жюри подчеркивает, что остались сильнейшие, и решать, с кого теперь снимать маску, им все труднее.

Ведущий шоу Вячеслав Макаров согласен с жюри. Он считает, что каждый выпуск теперь будет как отдельная история – прошлые заслуги масок в расчет не пойдут. Все будет зависеть от одного их выступления. И так – до самого финала.

Кроме того, шоумен у себя в микроблоге не постеснялся признаться, что у него есть фавориты на шоу. Причем, он болеет сразу за нескольких участников.

«Мне трудно выбрать. Это все покажут моменты здесь и сейчас. Так как маски все остались сильные по факту», — признал шоумен. И перечислил своих любимчиков: «Змея, Неваляшка, Крокодил, Носорог, Лама – вот для меня пять человек, а кто из них пройдет в финал, я не знаю. Четыре маски в финал, и кого из них выберут, я не знаю, решит номер, который будет показан здесь и сейчас. Не имеют отношения прошлые заслуги масок».

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