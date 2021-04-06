«Думать о страхе было некогда»: Николай Дроздов вспомнил, как выбил палкой 15 зубов крокодилу

«Там было маленькое озеро, в котором жили крокодилы. Они лежали как бревна. Я сходил в питомник и спросил, чем можно накормить крокодилов, чтобы их расшевелить. Мне дали дюжину крыс для кормления.

Я встал сзади оператора и начал кидать крокодилам крыс. Все лежали неподвижно, но только увидели крысу, как сразу зашевелились. Реакция у них потрясающая. Вторую крысу я бросил поближе. В итоге крокодилы к берегу приплыли. Один прямо на нас пополз. Оператор при этом, как стоял, так и снимал».