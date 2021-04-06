«Думать о страхе было некогда»: Николай Дроздов вспомнил, как выбил палкой 15 зубов крокодилу

Телеведущий Николай Дроздов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как в Индии во время одной из экспедиций сцепился с крокодилом.
«Там было маленькое озеро, в котором жили крокодилы. Они лежали как бревна. Я сходил в питомник и спросил, чем можно накормить крокодилов, чтобы их расшевелить. Мне дали дюжину крыс для кормления.
Я встал сзади оператора и начал кидать крокодилам крыс. Все лежали неподвижно, но только увидели крысу, как сразу зашевелились. Реакция у них потрясающая. Вторую крысу я бросил поближе. В итоге крокодилы к берегу приплыли. Один прямо на нас пополз. Оператор при этом, как стоял, так и снимал».
Как отметил Николай Дроздов, он редко бьет животных, но тут дал палкой крокодилу по зубам.
«Тут нельзя было медлить. Крокодил понял, что ничего хорошего нет и пополз обратно. Думать о страхе было некогда. У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы. Собрал 15 штук. У них зубы без корней. Через две недели новые вырастают», — заметил он.
Напомним, что Николай Дроздов с 1977 по 2018 год вел программу «В мире животных». Он известный общественный деятель и пропагандист охраны природы.