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«Дебилы они все»: Александр Жулин грубо ответил американцам на критику Этери Тутберидзе

Как отметил фигурист и тренер, в этой истории он даже не хочет ничего комментировать.

«Дебилы они все»: Александр Жулин грубо ответил американцам на критику Этери Тутберидзе
Александр Жулин. Фото: Globallookpress.com

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заступился за свою коллегу Этери Тутберидзе, которая ранее подверглась критике со стороны влиятельного американского журналиста Дева Лиза. Он в одном из своих интервью стал утверждать, что наставница и клуб «Самбо-70», где она тренирует молодых фигуристок, стали частью российского национализма.

Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе. Фото: Globallookpress.com

«Дебилы они все. Даже не хочу ничего говорить».

Александр Жулин

Американский журналист Дейв Лиз, в частности, сказал, что Этери Тутберидзе в своей работе со спортсменками использует блокаторы гормонов. Они помогают замедлить у девушек взросление и развитие тела, что и помогает им показывать выдающиеся результаты.

Добавим, что на последнем чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме весь пьедестал почета заняли девушки из России. При этом подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова выиграла золотую награду, сообщает «Спорт-Экспресс».

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