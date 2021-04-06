«Дебилы они все»: Александр Жулин грубо ответил американцам на критику Этери Тутберидзе

Как отметил фигурист и тренер, в этой истории он даже не хочет ничего комментировать.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заступился за свою коллегу Этери Тутберидзе, которая ранее подверглась критике со стороны влиятельного американского журналиста Дева Лиза. Он в одном из своих интервью стал утверждать, что наставница и клуб «Самбо-70», где она тренирует молодых фигуристок, стали частью российского национализма.

«Дебилы они все. Даже не хочу ничего говорить». Александр Жулин

Американский журналист Дейв Лиз, в частности, сказал, что Этери Тутберидзе в своей работе со спортсменками использует блокаторы гормонов. Они помогают замедлить у девушек взросление и развитие тела, что и помогает им показывать выдающиеся результаты.

Добавим, что на последнем чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме весь пьедестал почета заняли девушки из России. При этом подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова выиграла золотую награду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Смотрите также: