Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

Музыкальные наследники: Никита Пресняков сыграл для Лизы и Гарри Галкиных на гитаре

Племянник двойняшек побывал в замке Примадонны в гостях.

Музыкальные наследники: Никита Пресняков сыграл для Лизы и Гарри Галкиных на гитаре
Гарри и Лиза Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Лиза и Гарри, растут очень талантливыми и музыкальными наследниками. Ребята обожают заниматься творчеством – рисуют, поют, играют на фортепиано, и, конечно же, слушают музыку.

В одном из фан-пабликов в Instagram поклонники напомнили, как в замок Пугачевой и Галкина приезжал в гости внук Примадонны, Никита Пресняков. Первенец Орбакайте не только пообщался с бабушкой, но и сыграл для своих дяди и тети на гитаре.

На видео Гарри и Лиза стоят возле своего племянника и внимательно следят за его игрой. При этом ребята качают в такт головой – очевидно, музыка Никиты им пришлась по душе.

Никита Пресняков, напомним, успешно строит музыкальную карьеру. Он является солистом группы Multiverse, треки которой исполняются в основном на английском языке.

Смотрите также

Тэги

внуки звездГарри ГалкинГарри и ЛизаГарри и Лиза Галкиныдвойняшки Гарри и ЛизаДети ПугачевойЛиза ГалкинаНикита Пресняков