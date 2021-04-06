Музыкальные наследники: Никита Пресняков сыграл для Лизы и Гарри Галкиных на гитаре

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Лиза и Гарри, растут очень талантливыми и музыкальными наследниками. Ребята обожают заниматься творчеством – рисуют, поют, играют на фортепиано, и, конечно же, слушают музыку.

больше по теме Мамина умница: Лиза Галкина позировала за фортепиано в черном лонгсливе и красных брюках с лампасами Семилетняя дочь Аллы Пугачевой давно занимается музыкой.

В одном из фан-пабликов в Instagram поклонники напомнили, как в замок Пугачевой и Галкина приезжал в гости внук Примадонны, Никита Пресняков. Первенец Орбакайте не только пообщался с бабушкой, но и сыграл для своих дяди и тети на гитаре.

На видео Гарри и Лиза стоят возле своего племянника и внимательно следят за его игрой. При этом ребята качают в такт головой – очевидно, музыка Никиты им пришлась по душе.

Никита Пресняков, напомним, успешно строит музыкальную карьеру. Он является солистом группы Multiverse, треки которой исполняются в основном на английском языке.

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