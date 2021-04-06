Хорошо с туфлями и мюлями: Рогов показал модную пижаму для уличной носки

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле», подбирая гардероб для очередной героини проекта, остановился в магазине возле шелковых свободных костюмов. Комплекты состояли из рубах на пуговицах и комфортных брюк.

«Это пижама! И сейчас пижамы можно носить в городе. Самый важный нюанс – не надо носить в городе пижаму с тапками и какой-то мягкой сумкой. Ее можно обыграть чем-то острым, женственным, городским. Поэтому такую пижаму лучше надевать с мюлями, возможно, с туфельками на невысоком каблуке. А в руки брать городскую сумку. Это классная находка!» — прокомментировал эксперт.

По словам стилиста, пижамы пришли в наши повседневные гардеробы благодаря пандемии. Александр заметил, что такой костюм можно смело разбивать на рубаху и брюки и носить отдельно друг от друга.

К слову, домашние тапки теперь тоже надевают далеко не только в доме, правда, их тоже нужно правильно комплектовать. О том, как стилизовала эту обувь Алена Водонаева мы писали ранее.

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