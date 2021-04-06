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«Этот джемпер нельзя миновать»: Хромченко показала актуальную кофту, которая всегда будет в моде

Ведущая Первого канала считает, что она станет удачным приобретением для любой женщины.

«Этот джемпер нельзя миновать»: Хромченко показала актуальную кофту, которая всегда будет в моде
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

В прошлом сезоне благодаря пандемии вещи из трикотажа очень ярко заявили о себе в фэшн-мире. В этом году они остаются актуальными. Как выглядит модный джемпер, который никогда не пропадет из трендов показала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«Этот теннисный джемпер с контрастными полосками по горловине и V-образным вырезом нельзя миновать в нынешнем сезоне. Он всегда в моде был, всегда в моде есть и всегда в моде будет. Он в моде вечен», — сказала стилист.

Актуальный джемпер.
Актуальный джемпер. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Представленный на шоу комплект с актуальным джемпером, брюками с клеткой «гусиная лапка» и бейсболкой – тоже сейчас в трендах. Он выполнен в стиле преппи, который по сути является школьным стилем.

«Если говорить о каких-то инвестициях в гардероб, то на стиль преппи стоит обратить самое пристальное внимание. Все эти вещи абсолютно неизменны и не меняются из сезона в сезон на протяжении не просто десятилетий, столетий!» — также высказалась ведущая.

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