«Чем больше слоев, тем эффектнее»: Топурия поддержала тренд на многослойность

Певица Кети Топурия после появления второго ребенка не стала засиживаться надолго в декретном отпуске. Звезда спустя пару месяцев уже поспешила возобновить карьеру и дала несколько выступлений в составе группы «А Студио».

Работа с наступлением весны и гастролей закипела с удвоенной силой. И Топурия все чаще стала отлучаться из дома – встречи, тусовки, репетиции. Для очередного выхода в свет певица отдала предпочтение многослойности – тренду, который, как рассказывала ранее стилист Анастасия Стар, задержится с нами дольше обычного.

«Одеваемся как «капуста»! Чем больше слоев, тем эффектнее. Каждый слой должен хорошо просматриваться», — советует стилист Анастасия Стар.

Следуя главным требованиям тренда, Топурия составила комплект в одной цветовой гамме – футболку, рубашку и джоггеры. Поверх наряда она накинула черный кожаный пиджак, который по длине уступил нижнему слою. Таким образом, все уровни аутфита Топурия смогла оставить в зоне визуальной доступности.

Смотрите также