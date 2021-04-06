«Ее смерть стала ударом для родителей»: Домогаров рассказал о сестре, которая прожила два месяца

Актер Александр Домогаров рассказал о страшной трагедии, которая случилась в его семье много лет назад. Надо отметить, что раньше в беседах с журналистами он никогда эту тему не поднимал. Оказывается, у него была сестра, которой суждено было прожить на этой земле всего два месяца.

«Первым в нашей семье родился Андрей, мой старший брат. Разница между нами 10 лет. У нас была сестра, которая, к сожалению, прожила только два месяца, и ее смерть стала большим ударом для родителей. А в 1963 году родился я. Родители восприняли это как награду за свои страдания».

Александр Домогаров

По словам актера, отцу и матери в свое время пришлось с ним натерпеться. Александр, по собственному признанию, рос крайне избалованным ребенком. Себя того периода он называет «бабушкин внучок». Сегодня его бросает в дрожь от своего поведения в те годы. Он, к примеру, ходил с длинными волосами и просто обожал кататься на мотоцикле, сообщает журнал «Кузбасс XXI век».

Напомним, что Александр Домогаров – один из самых востребованных актеров в российском кинематографе. Широкую популярность в свое время ему принесла работа в сериале «Бандитский Петербург».

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