Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Это очень вкусно»: Юлия Михалкова показала свой завтрак с печенью трески

Экс-звезда «Уральских пельменей» любит начинать день с морепродуктов.

«Это очень вкусно»: Юлия Михалкова показала свой завтрак с печенью трески
Юлия Михалкова. Фото: Global look press

37-летняя Юлия Михалкова показала, чем она любит потчеваться на завтрак. В личном блоге девушка выложила мини-ролик с небольшим рассказом о своем начале дня.

Утром актриса любит принимать в пищу морепродукты. На этот раз на ее столе оказалась печень трески, которую она ела с черным хлебом.

«Это очень вкусно!» — заметила она.

Кроме того, в ее раннем рационе был салат с кальмарами и кофе с «необычным», как сказала девушка, крупнокусковым коричневым сахаром.

Каждое утро Юлия также начинает с дыхательной гимнастики, которая помогает ей быстро прийти в себя после долгого сна.

Смотрите также

Тэги

завтракЮлия МихалковаЮлия Михалкова последние новости