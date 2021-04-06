«Это очень вкусно»: Юлия Михалкова показала свой завтрак с печенью трески

37-летняя Юлия Михалкова показала, чем она любит потчеваться на завтрак. В личном блоге девушка выложила мини-ролик с небольшим рассказом о своем начале дня.

Утром актриса любит принимать в пищу морепродукты. На этот раз на ее столе оказалась печень трески, которую она ела с черным хлебом.

«Это очень вкусно!» — заметила она.

Кроме того, в ее раннем рационе был салат с кальмарами и кофе с «необычным», как сказала девушка, крупнокусковым коричневым сахаром.

Каждое утро Юлия также начинает с дыхательной гимнастики, которая помогает ей быстро прийти в себя после долгого сна.

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