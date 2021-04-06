Металась по залу, с трудом сдерживала слезы: появилось видео с истерикой Ольги Бузовой на «Жаре»

На фанатской страничке телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram появилось видео, как исполнительница покидает зал во время премии «Жара». При этом звезда не сразу находит выход. Она буквально мечется по залу. Затем под руку с помощником наконец-то покидает помещение.

Напомним, что из себя Бузову вывела светская львица Ксения Собчак. Она начала прямо со сцены напоминать ей о бывшем возлюбленном блогере и музыканте Давиде Манукяне. Ведущая спросила коллегу, с кем ей приятней обниматься — с Филиппом Киркоровым или Давой, на что та якобы резко ответила: «Ты крыса!».

На этом Собчак не успокоилась и продолжила «добивать» Бузову. Она сказала: «Господи, вот вы находите объекты для любви! Лучше бы за деньги!».

Заметим, что позже Ольга Бузова прокомментировала скандальную ситуацию. Она заявила, что «эта премия самая худшая за все время существования всех премий». Звезда так и не поняла, почему Собчак позволили вместо достижений артистов обсуждать их личную жизнь.

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