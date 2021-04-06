С цветными стрелками: Савельева решилась на бьюти-преображение с модным макияжем глаз

Саша Савельева попробовала на себе новый трендовый макияж, который все еще может показаться некоторым непривычным. Звезда подвела верхние веки розовым карандашом, ресницы же сделала максимально естественными.

Наше издание попросило прокомментировать эксперимент артистки профессионального визажиста Анастасию Амирханову.

«На лице Саши Савельевой мы видим актуальный и модный макияж. Яркие стрелки — один из трендов сезона «весна-лето 2021 года». Это и круто, и очень идет к сине-голубым глазам Саши. Но, если пытаться построить макияж, то нужно помнить, что цветные стрелки идут далеко не всем. Здесь нужно учитывать не только форму глаз, как в случае с черными, но и цвет — розовая стрелка будет неуместна, если у девушки карие глаза», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Амирханова является профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсах: «Красота на Волге», где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре «Roma Fashion Week» заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW а Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.

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