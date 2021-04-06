Совет от Хромченко: как при помощи одежды выглядеть умнее

На «Модном приговоре» Первого канала Эвелина Хромченко сообщила, что в нынешнем сезоне стал моден образ умной женщины. Достичь его довольно просто при помощи простых стилевых приемов и нехитрого набора одежды.

«Стиль ботанички», как назвала его ведущая, собирается из классического комплекта: блузки, юбки в складку, ботинок на шнуровке, жилета, берета и очков. Лук из актуальных элементов одежды был представлен на подиуме программы.

«Этот образ в моде играет очень важное значение. Он является кодом моды, благодаря которому женщина может найти общий язык с очень многими своими собеседниками. Этот тип коммуникации сразу же выстраивает нужную волну ощущений. И если тебе необходима вот такая интеллектуальная невинность, то образ девочки отличницы, как раз будет кстати. Если ты хочешь произвести впечатление суперинтеллектуалки, то бог тебе в помощь и инструменты в руки. Наши стилисты продемонстрировали, как это можно сделать модно и актуально в нынешнем сезоне», — прокомментировала стиль Хромченко.

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