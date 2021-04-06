«С такой мамочкой грех жаловаться»: сын Валерии рассказал о впечатлениях от отцовства

В этом году в семье певицы Валерии произошло радостное событие – звезда впервые стала бабушкой. Самый младший из троих ее детей, 22-летний бизнесмен Арсений Шульгин, 1 января приобрел новый для себя статус молодого родителя — жена Лиана подарила ему дочку Селин.

Новоиспеченные родители души не чают в малышке, стараются максимум времени проводить вместе и обходятся без посторонней помощи. Арсений Шульгин, отвечая на вопросы любопытных поклонников, признался, что в роли отца чувствует себя прекрасно.

«С такой мамочкой грех жаловаться на тяжесть отцовства», — подчеркнул сын певицы, отдав дань уважения своей жене Лиане.

Относительно впечатлений, которые получил Шульгин, приобретя отцовский статус, он выразился метафорически: «Когда ты становишься родителем, тебе открывается совершенно новый мир».

Совсем недавно молодая семья отдохнула в Дубае. Первый в жизни малышки Селин полет прошел благополучно, и малышка прекрасно себя чувствовала в самолете.

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