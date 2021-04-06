Почему Агата Муцениеце разочаровала стилиста, представ на публике в клетчатом костюме

Агата Муцениеце предстала в свете в синем костюме в клетку брючной группы. С ним в комплект актриса примерила белую футболку с элементами леопардового принта и кроссовки с тем же рисунком. Артистка сделала высокий хвост с прямыми волосами.

Фото сэтим луком экс-жена Павла Прилучного обнародовала в личном блоге. Мы попросили прокомментировать аутфит звезды стилиста-имиджмейкера Анжелику Галустян.

«Этому образу я могу поставить только дизлайк. Все вразнобой и не сочетается между собой: футболка не подходит к костюму, кроссовки не подходят ни к чему. Видно старание поддержать леопардовый принт в футболке и в обуви, но в данном случае это не уместно. Уже есть клетка и, если усложнять образ еще одним принтом, то точно не этим.

Пиджак классического прямого кроя, к нему нет претензий, чего не скажешь про брюки. Неактуальные детали — тканевый ремень, сборки — сделали брюки антитрендовыми. Образ получился не стильный», — высказалась эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.