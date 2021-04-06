Ургант умирал со смеху: Наталия Антонова рассказала, как заснула в постели с Антоном Макарским

Актриса Наталия Антонова рассказала на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» забавную историю, которая произошла с ней на съемочной площадке сериала. На протяжении 70 серий ее возлюбленного играл Антон Макарский, с которым звезда была знакома еще со студенческих времен.

«У нас была 12-я постельная сцена за день. Была перефильтровка с дня на ночь. Нас припудрили, опять положили. Я с Антоном лежу, жду, договорились, как играть будем, как целоваться будем, в какую сторону… И я заснула! Просыпаюсь от такого своего «хрю»! Антон сказал: «Я от тебя готов терпеть все, потому что я тебя люблю. Ну мы друг другу очень родные люди», — поведала актриса.

Иван Ургант от этой истории чуть не упал от смеха. Особенно его развеселило объяснение звезды, почему целоваться с Макарским нужно было на определенную сторону. Оказывается, у артиста, по словам Антоновой, «один профиль добрый, а второй злой».

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