Рубашка, джемпер и юбка в клетку: Хромченко показала три модных образа на каждый день

В этом сезоне вошел в моду стиль преппи (preppy), который по сути является интерпретацией школьного стиля золотой молодежи. Об этом на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала Эвелина Хромченко.

По словам ведущей, во всем мире школьная форма популярна и считается очень привлекательной, именно поэтому дизайнеры стали закладывать ее базу в новые стилистические решения. Звезда представила три модных стайла в духе преппи.

Один из них очень любят в Японии. Этот лук состоит из блузки, полуприталенного жакета длиной, практически перекрывающей короткую юбку в складку, чаще всего, клетчатую. Стайл дополняется жилетом и лоферами.

Второй лук Эвелина назвала «образом классической ботанички». Оказывается, сегодня он в моде. Актуальный комплект включает в себя блузку, жилет, плиссированную юбку миди, ботинки на шнуровке, берет и очки. По словам ведущей, обладательница такого наряда всегда производит образ интеллектуалки. А ум у женщин в настоящий момент в тренде.

Третий лук преппи – в более спортивном проявлении. В него входит тенисный свитер с V-образным вырезом и разноцветными полосками по горловине, прямые брюки с принтом «гусиная лапка» и бейсболка.

«Если говорить о каких-то инвестициях в гардероб, то на стиль преппи стоит обратить самое пристальное внимание. Все эти вещи абсолютно неизменны и не меняются из сезона в сезон на протяжении не просто десятилетий, столетий!» — прокомментировала Хромченко.

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