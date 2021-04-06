«Похожа на танзанийского рэпера»: 59-летняя Екатерина Андреева примерила новое леопардовое пальто

Телеведущая Екатерина Андреева уделяет огромное внимание, ресурсы и время на свой внешний вид. Звезде экрана 59 лет, но ее лицо и фигура не имеют ничего общего с этой цифрой в паспорте. Знаменитость выглядит значительно моложе и может себе позволить любые эксперименты с имиджем. Правда, за кадром и в повседневности.

Накануне Андреева похвасталась обновками, которые появились в ее гардеробе. Это новая авторская сумочка и капюшон. Звезда сразу же вписала аксессуары в свой стиль, примерив их с новым леопардовым пальто.

«Что-то в этом виде я похожа на танзанийского рэпера», — задумалась звезда. — «Ну и что! У меня зато на сумке написано «no drama please». Вот именно, не надо расстраиваться, когда что-то пошло не так».

Наряд дополнили оригинальные сапожки с белыми мысками. Получился яркий и стильный образ, который в итоге Андреевой очень понравился.

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