Почти без ничего: Шейк позировала в комбинезоне из едва прикрывающих тело тонких полосочек

Совсем недавно звезда мировых подиумов Ирина Шейк отпраздновала день рождения дочки. На четырехлетие малышки Леи мама устроила пышную вечеринку в розовых тонах. Сама модель поддержала дресс-код, выбрав брючный костюм цвета Барби.

Но не всегда на Шейк можно увидеть много одежды. Девушка является обладательницей идеальной фигуры и лицом бренда нижнего белья. Поэтому для нее нет никаких трудностей предстать практически в чем мать родила. Как на новых фото, которыми без капли стеснения поделилась красавица.

На Шейк надет похожий на тейпы комбинезон – новое творение модного дома Mugler. Черные полосочки ненадежно прикрывают то, что обычно должно быть прикрыто. Довольно противоречивый наряд снова доказал то, что не требует, впрочем, подтверждений – Шейк находится в отличной форме.

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