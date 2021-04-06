Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Это просто за гранью для меня»: звезда «Маски» Ирина Дубцова — о своем участии в шоу

Певица и композитор дошла до середины проекта, выступая в костюме единорога.

«Это просто за гранью для меня»: звезда «Маски» Ирина Дубцова — о своем участии в шоу
Ирина Дубцова в костюме единорога. Фото: телеканал НТВ

В шоу «Маска» осталась ровно половина участников. В числе рассекреченных оказался Единорог, которого уже однажды спасла дочка Филиппа Киркорова, находящегося в жюри проекта. Но справедливость, как заметили некоторые телезрители, восторжествовала, и маска с мифического персонажа все-таки спала.

Единорогом оказалась Ирина Дубцова. Звезда уже не смогла скрыть свой настоящий тембр, и жюри отгадало ее безошибочно. Сама певица призналась, что ей пришлось сложно на проекте.

«Молчать об участии было сложно, петь, «зажимая» голос, пряча обертона и возможности диапазона — это супер трудно. Обманывать друзей и близких — это просто за гранью для меня», — призналась звезда.

Ирина Дубцова рассказала о сложностях на шоу
Ирина Дубцова рассказала о сложностях на шоу «Маска». Фото: instagram.com/dubtsova_official/

Но зато, добавляет Дубцова, она научилась держать язык за зубами и невозмутимо реагировать на каверзные вопросы друзей типа «ты – Единорог в «Маске»?».

«Я врала, как могла, но в этот момент мне казалось, что сказочные блестки Единорожки порхают вокруг, выдавая меня с потрохами, крыльями и рогом», — пошутила певица.

Ирина Дубцова в костюме единорога
Ирина Дубцова в костюме единорога. Фото: телеканал НТВ

Дубцова поблагодарила создателей российской версии шоу за возможность стать его частью, и проект, по ее мнению, получился прекрасным.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»«Маска»ДубцоваДубцова новостиИрина ДубцоваНовости googleшоу «Маска»