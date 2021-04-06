«Гарик «заразил»: Кристина Асмус рассказала о своей фобии

32-летняя актриса Кристина Асмус в прошлом году развелась с мужем, юмористом Гариком Харламовым. Их брак продлился почти 8 лет, за это время они впервые стали родителями – их дочери Насте уже 7, она учится в первом классе.

Однако, что именно стало причиной развода, поклонники гадают до сих пор. И часто спрашивают Харламова и Асмус о браке и взаимоотношениях с экс-половинкой. Иногда сами звезды дают повод снова вернуться к тебе, вспоминая о бывшем. Как это сделала сейчас Кристина Асмус.

Девушка пригласила подписчиков микроблога к диалогу, фолловеры откликнулись с вопросами. Один из них коснулся фобий.

Даже не так: у Асмус спросили, как часто она летает на самолетах. На что актриса вдруг призналась, что теперь это для нее – целое испытание.

«Я летала всегда очень много и на чем угодно. Но Гарик «заразил» меня аэрофобией», — призналась звезда.

Сейчас Асмус избирательно подходит к выбору авиакомпаний, а по стране предпочитает передвигаться поездом, если время позволяет.

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