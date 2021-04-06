«Умеет удивить»: Собчак появилась на публике в трендовом платье из зеленой сетки

Телеведущая, блогер Ксения Собчак стала одной из ведущих музыкальной премии «Жара Music Awards», которая состоялась накануне в столичном «Крокус Сити Холле». Звезда за один вечер сменила несколько нарядов. И один из них по степени эпатажности превзошел ожидания.

Собчак выбрала для первого появления на публике черное боди и «светящееся» зеленым неоном платье из сетки. Мы обратились к стилисту Анастасии Стар за комментарием, чтобы узнать мнение эксперта относительно выбранного теледивой образа.

«Ксения Собчак умеет удивить публику своими нарядами. В этот раз она для сценического образа выбрала образ максимально «упакованный» трендами. Прозрачное блестящее платье миди из неоновой зеленой сетки с акцентными плечами — первое, что бросается в глаза. Оно подчеркнуло прекрасные формы Ксении, а цвет гармонично оттенил ее глаза. Зеленый — один из самых актуальных цветов этой весны и лета. Под платьем виднеется черное боди, которое в комбинации с корсетным широким ремнем делают образ очень сексуальным. Кстати, выглядывающее из-под одежды нижнее белье – еще один тренд сезона», — заметила стилист.

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Однако, с аксессуарами в образе Собчак виднеется перебор, подчеркнула эксперт. Даже появилась дисгармония — слейв-браслет тут явно лишний.

«Туфли-лодочки – это всегда беспроигрышный вариант: выглядят элегантно, добавляют рост, подходят на любой случай. В данном образе заменила бы их на однотонные, чтобы «успокоить» и так яркий комплект. Для сцены, вечеринки или фотосессии наряд Ксении прекрасно подойдет, будет ярким и эффектным, но в повседневной жизни мало кто осмелится надеть подобное», — заключила Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель – 2. ДНК стилей». Опыт работы — 2 года.

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