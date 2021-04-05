Маше Малиновской грозит 15 суток ареста из-за конфликта с водителем такси на парковке

Телеведущая оказалась в неприятной ситуации, когда хотела припарковаться возле торгового центра. Она скрылась с места ДТП, о чем сама сообщила в соцсетях.

Маша Малиновская лишь не так давно отметила 40-летие. В одном из интервью она рассказала о своей жизни и не боялась с критикой высказываться о коллегах. Поклонники были удивлены тем, что телеведущая такая острая на язык. А теперь она сообщила, что попала в неприятную ситуацию. Девушка хотела припарковаться на стоянке у торгового центра, но ей помешал водитель такси, который занимал сразу два парковочного места.

«Парковка была забита полностью. Там было только одно свободное место! Рядом с этим местом стояла машина такси и в ней сидел водитель. Только эта машина занимала (согласно разметке) и часть соседнего места. Я опустив окно вежливо попросила водителя подвинуться на 10 см, чтоб я могла встать на свободное место. Он послал меня», — пояснила звезда.

Малиновская отметила, что водитель плохо говорил на русском языке, но владел нецензурной лексикой. После этого артистка решила уехать с парковки, но задела дверь другого транспортного средства. Она подчеркнула, что ничего не поцарапала, так как ее скорость была 10 километров в час.

«Мужчина выскочил, начал кричать и вел себя очень агрессивно. Я уехала с места, испугавшись что он меня ударит», — пояснила Маша.

Она осознает, что теперь ей может грозить арест на 15 суток или лишение водительских прав на год. При этом телеведущая не считает, что виновата в произошедшем. Поклонники на этот раз поддержали Малиновкую. Многие посоветовали ей самой обратиться в правоохранительные органы и сообщить о случившемся, а также связаться с ГАИ.

Напомним, что у Маши подрастает девятилетний сын Мирон. Она давно находится в разводе, поэтому сама воспитывает ребенка. Более того, артистка мечтает снова стать мамой.

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