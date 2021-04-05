Глазки мамины: повзрослевшая дочка покойной Юлии Началовой превращается в копию певицы

Дочери покойной певицы Юлии Началовой, Вере Алдониной, не так давно исполнилось четырнадцать лет. Постепенно из хорошенькой девочки она превращается в красивую девушку, унаследовавшую внешность своей звездной мамы.
Каждый снимок Веры Алдониной, который появляется в Сети, вызывает восхищение у поклонников. Аккаунт Веры в Instagram закрыт: дочь Юлии Началовой не хочет пускать посторонних в свою жизнь. Возможность любоваться красотой подрастающей наследницы рано ушедшей из жизни знаменитости есть, благодаря фанатскому паблику Веры Алдониной, где и появилось новое фото девушки.
В кадре Верочка предстает в роскошном интерьере с домашним питомцем, очаровательной собачкой, на руках.
«Люблю людей, которые рисуют улыбку на моем лице», — гласит надпись под фото.
Поклонники тут же отметили, как невероятно хороша Верочка и как она похожа на свою мамочку.
«Глазки мамины», «Славная очень, воспитанная и добрая девочка подрастает. Счастья тебе», «Верочка — куколка. На маму становится похожа», «Какая красивая, очень похожа на маму. Дай бог здоровья и успешности во всем Верочке. Хотелось бы чаще слышать ее исполнение на сцене, ведь голос тоже мамин», — высказались в Сети.
Напомним, Юлии Началовой не стало два года назад. Она умерла в марте 2019 года от сепсиса, певице было всего 38 лет.