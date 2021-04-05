Глазки мамины: повзрослевшая дочка покойной Юлии Началовой превращается в копию певицы

Вера Алдонина с возрастом становится все больше похожей на свою рано ушедшую из жизни родительницу.

Дочери покойной певицы Юлии Началовой, Вере Алдониной, не так давно исполнилось четырнадцать лет. Постепенно из хорошенькой девочки она превращается в красивую девушку, унаследовавшую внешность своей звездной мамы.

Каждый снимок Веры Алдониной, который появляется в Сети, вызывает восхищение у поклонников. Аккаунт Веры в Instagram закрыт: дочь Юлии Началовой не хочет пускать посторонних в свою жизнь. Возможность любоваться красотой подрастающей наследницы рано ушедшей из жизни знаменитости есть, благодаря фанатскому паблику Веры Алдониной, где и появилось новое фото девушки.

В кадре Верочка предстает в роскошном интерьере с домашним питомцем, очаровательной собачкой, на руках.

«Люблю людей, которые рисуют улыбку на моем лице», — гласит надпись под фото.

Поклонники тут же отметили, как невероятно хороша Верочка и как она похожа на свою мамочку.

«Глазки мамины», «Славная очень, воспитанная и добрая девочка подрастает. Счастья тебе», «Верочка — куколка. На маму становится похожа», «Какая красивая, очень похожа на маму. Дай бог здоровья и успешности во всем Верочке. Хотелось бы чаще слышать ее исполнение на сцене, ведь голос тоже мамин», — высказались в Сети.

Напомним, Юлии Началовой не стало два года назад. Она умерла в марте 2019 года от сепсиса, певице было всего 38 лет.

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