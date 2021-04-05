«Пришло время поделиться нашим счастьем»: Софья Каштанова родила второго ребенка

Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини», 33-летняя Софья Каштанова, поделилась прекрасной новостью в Instagram. Актриса, которая скрывала свою беременность, сообщила, что вновь стала мамой. У Софьи и ее мужа родилась дочка!

«Пришло время поделиться нашим счастьем, у нас в семье появилась принцесса! Как и сына, я родила дочку в Мексике, в тепле, у моря и в самых экологичных в плане рождения детей условиях!» — написала Софья Каштанова.

Публикацию она сопроводила двумя снимками. На одном из них актриса запечатлена на большом сроке беременности, на другом — вместе с двухлетним сыном Джорджем на берегу моря.

Стоит отметить, что часть жизни Софья Каштанова провела в Мексике, где живут ее мама и отчим Раймундо Ривера Васкес, поэтому нет ничего удивительного в том, что актриса выбирает эту страну для родов уже второй раз подряд.

Супруг Софьи Каштановой наполовину армянин, и она как-то признавалась, что не вписывается в представления мужа об идеальной жене. Но он терпит, потому что любит.

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