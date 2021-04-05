Мамина копия: Кристина Асмус подчеркнула сходство с дочерью, облачившись с ней в наряд одного цвета

Красавица Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым одна воспитывает дочку Анастасию, которой в январе этого года исполнилось семь лет. Папа тоже присутствует в жизни девочки, периодически навещая ее и проводя с ней свободное время.

Кристина Асмус довольно продолжительное время не показывала лицо дочери поклонникам, а когда они впервые увидели девочку, то были удивлены ее сходством с мамой. На новом снимке, который актриса разместила в Instagram она подчеркнула сходство с Анастасией, нарядив себя и дочку в одежду одинакового – песочного оттенка.

«Я мало делюсь личным, но для меня нет ничего дороже времени с дочкой. Никакой проект, режиссер и гонорар не заменят общения с ней», — написала Кристина Асмус под снимком.

Она также призналась, что иногда вынуждена ссылаться на сильную занятость и отказывать кому-то в съемках или встречах, а сама в это время посвящает себя общению с Анастасией.

«Какие вы красавицы», «Мамина копия», «Гаристина», «Твоя самая крутая роль, Кристина», «У дочи мамины глаза», — обсуждают в Сети снимок Кристины Асмус с дочкой.

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