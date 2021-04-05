Абсолютный лидер: назван сериал, ставший рекордсменом по просмотрам в марте

На этот раз предпочтения телезрителей и пользователей Интернета совпали.

На Первом канале завершился показ многосерийного фильма «Угрюм-река», снятого по одноименному роману Вячеслава Шишкова.

Сериал имел большой успех и стал лидером просмотров по итогам марта 2021 года в России. Он показал максимальную долю 23,75% и рейтинг 7,14%. Картина «Угрюм-река» на протяжении нескольких недель удерживал верхнюю строчку в рейтинге программ на российском телевидении.

Многие пользователи смотрели сериал на Интернет-площадках. Он собрал более 16 миллионов просмотров в стриме и плеере Первого канала. И эта цифра не окончательная, поскольку данные других площадок еще обрабатываются.

Стоит отметить, что новый сериал «Угрюм-река» режиссера Юрия Мороза – не единственная экранизация книги Вячеслава Шишкова. Впервые четырехсерийный фильм по роману снял Ярополк Лапшин. Его фильм вышел на экраны в 1968 году. Разумеется, новую версию телезрители постоянно сравнивали со старой.

Любопытный факт. Софья Эрнст, сыгравшая в сериале «Угрюм-река» одну из героинь, во время съемок забеременела и снималась до седьмого месяца, скрывая свои формы под специально сшитыми одеждами.

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