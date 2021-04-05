«Когда весь мир замирает»: Наталья Подольская понежничала с младшим сыном и случайно показала его лицо

Певица Наталья Подольская, впервые ставшая мамой в 34 года, наслаждается своим долгожданным статусом. У вокалистки и ее супруга Владимира Преснякова двое чудесных сыновей — пятилетний Артемий и пятимесячный Ванечка.

Наталья Подольская старается устраивать свою жизнь так, чтобы у нее хватало времени и на самореализацию, и на воспитание наследников. Каждую свободную минутку молодая мама посвящает своим детям.

В сторис Instagram Наталья Подольская поделилась трогательным видео, на котором запечатлела момент общения с младшим сыном Ваней. Кроха только что поел и находился в прекрасном настроении.

«Мама, я наелся», — подписала этот фрагмент в сторис Наталья Подольская.

В кадре она зацеловывает сынулю, а тот в ответ хохочет от удовольствия при каждом прикосновении мамы к его пухлым щечкам.

«Моменты, когда весь мир замирает», — написала звезда.

В какой-то момент Ванечка, который лежит к камере спиной, поворачивает голову и показывает свой профиль. Видны глазки, носик и пухлые щечки мальчика.

Наталья Подольская, до этого момента тщательно следившая за тем, чтобы лицо сына не попадало в объектив, на этот раз не стала закрывать Ваню смайликом. Вероятно, звездная мама уже готова к тому, чтобы представить наследника поклонникам, показав как он выглядит.

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