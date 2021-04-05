Животика не видно: Собчак в атласном платье блеснула точеной талией на премии «Жара»

Ксения Собчак привыкла быть в центре внимания. Она знает, что нужно делать, чтобы о ней не стихала молва. В последнее время телеведущая выбирает броские и порой дерзкие образы, чтобы не только похвастаться тем, в какой форме находится, но и впечатлить публику. Еще год назад из-за пандемии все сидели дома. Но на этот раз весна проходит у звезд очень насыщенно. 4 апреля в Москве состоялась долгожданная премия «Жара».

Для такого случая Ксения выбрала сразу три образа. Она смогла затмить всех на мероприятии Эмина Агаларова. Девушка впечатлила присутствующих своими нарядами. Первые два лука показывали красоту ее талии и других частей тела. А вот третий аутфит оказался примером настоящей элегантности. Собчак вышла на сцену в атласном платье в пол салатового цвета. Наряд зрительно сделала блондинку выше. Рядом с ней был Филипп Киркоров, так как они вдвоем вели церемонию.

«Сразу видно, когда женщина уверена в себе», «Филиппа поймала в свои сети», «Это самое красивое платье на премии», «А у вас был нормальный образ, вау», «Надо же было так нарядиться, мне нравится больше, чем сетка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

К слову, Ксения была остра на язык и смогла вывести на эмоции Ольгу Бузову. А вот Лариса Долина получила комплименты от ведущей.

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