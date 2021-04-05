«Девочка собралась и удивила»: Ольга Бузова терпела неудобства из-за «шикарного» платья с внушительным шлейфом

Звезда рассказала, чего ей стоило появление в таком наряде на премии «Жара».

Поющая телеведущая Ольга Бузова обожает производить впечатление на публику. Ради эффектных выходов звезда готова терпеть дискомфорт и неудобства. Так, накануне Ольга Бузова предстала в ярком наряде на красной дорожке премии «Жара».

Теледива облачилась в белое облегающее ее стройную фигуру платье с огромным и к тому же пышным шлейфом. Со стороны все выглядело невероятно эффектно. Ольга грациозно выгрузилась из автомобиля, доставившего ее на премию, и походкой дивы прошлась по красному ковру.

Позже Ольга Бузова призналась, каково ей было сначала уместиться в салоне машины в таком наряде, а затем и передвигаться в нем. Красотка мечтала об эффектном фото из авто, но не сложилось. Длинный шлейф все время путался и отказывался красиво укладываться, а в какой-то момент у Ольги зацепилась рука. Звезда решила показать видео подписчикам и разместила его в Instagram.

«Ваша любимая рубрика ожидание/реальность. Фото я так и не сделала, — прокомментировала видео Ольга Бузова. — Но девочка собралась и удивила всех шикарным платьем с длиннющим шлейфом».

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