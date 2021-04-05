Девичник: Шубская в силуэтном мини-платье и на шпильках повеселилась с подругами в США

Анастасия Шубская уже почти пять лет счастлива с Александром Овечкиным. Их свадьба в свое время стала одним из самых грандиозных событий в Москве. Примечательно, что хоккеист долго не мог найти спутницу жизни. Однако дочка Веры Глаголевой смогла стать его главной опорой. Девушка подарила ему сыновей: Сергея и Илью. В прошлом году звездная семья приехала в Россию и провела больше полугода на родине.

Несколько недель назад Шубская приехала в США, где ее уже ждал муж. Она успела соскучиться по возлюбленному. Однако Овечкину приходится много ездить, чтобы тренироваться с командой и делать новые успехи в хоккее. Но девушке некогда скучать. Накануне она оставила сыновей под присмотром няней, чтобы увидеться с подругами. Она отправилась в ресторан, где повеселилась с подругой-именинницей.

Для такого случая Анастасия выбрала черное силуэтное мини-платье и босоножки на шпильке. Она сделала элегантный хвост и неброский макияж. Жена хоккеиста смогла пообщаться с подругами, попробовать изысканные блюда и напитки.

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