«На этом фото идеально все»: Темникова в терракотовом купальнике красиво позировала у океана

Елена Темникова выбрала в этом сезоне отдых на Мальдивах. В отпуске певица решила отказаться от ярких нарядов, прогуливаясь по пляжу в удобных пижамных костюмах или халатах из натуральных тканей. Также певица забыла про сложные укладки и яркий макияж.

Впрочем, естественная красота артистки настолько впечатляющая, что делать что-либо дополнительное для украшения внешности ей явно необязательно. В личном блоге знаменитая брюнетка поделилась фотографией, выполненной на берегу океана, показав свои точеные формы во всей красе. Звезда примерила лаконичный закрытый купальник чарующего терракотового оттенка.

Снимок произвел настоящий фурор среди ее фолловеров, почитатели Темниковой бросились писать свои восторженные комментарии в ее Instagram.

«На этом фото идеально все», «Ваши фото с отдыха – нереальный отдых для глаз», «Красавица! Отличные формы», «Шикарная, бесценное сокровище мира», «Лена, вы супер», «Круто выглядишь», «Афродита», «Какая красивая», «Красотка», «Купальник – огонь», «Ну красивая такая», — можно увидеть в отзывах под постом.

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