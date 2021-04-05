«За такой фигурой стоит большой труд»: Канчельскис показала себя во всей красе в бикини без пуш-ап

Падчерица музыканта Стаса Михайлова Ева Канчельскис, как и Валентин Юдашкин с женой Мариной, отправилась отдыхать в этом сезоне в Дубай. Девушка в восторге от местной пищи с обилием свежих экзотических фруктов и песчаных пляжей.

Соскучившаяся по ласковому солнышку блондинка сразу отправилась принимать солнечные ванны, примерив крошечное черно-белое бикини на завязках. Лиф пляжного костюма оказался без пуш-ап, демонстрируя естественные формы Евы. Снимок в пляжном костюме Канчельскис обнародовала в своем Instagram.

«За такой фигурой стоит большой труд», «Ева, вы просто супер, у вас такая классная фигура, на вас можно смотреть бесконечно», «Какая красотка!» — прокомментировали кадр фолловеры девушки.

Напомним, Ева Канчельскис появилась на свет в первом браке Инны Михайловой со знаменитым футболистом Андреем Канчельскисом в 1999 году. Также жена популярного артиста воспитывает от спортсмена сына Андрея. Стасу Михайлову Инна родила двух дочерей — Иванну и Марию.

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