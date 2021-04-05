«Милые хвостики»: жена Эммануила Виторгана запечатлела младшую дочку Клару во время завтрака

Ирина Млодик похвасталась достижениями девочки, которой нет еще и двух лет.

81-летний Эммануил Виторган и его 58-летняя супруга Ирина Млодик воспитывают двух маленьких дочерей – старшей наследнице пары Этель недавно исполнилось три года, а младшей Кларочке нет еще и двух лет.

Обе малышки просто очаровательны – большеглазые брюнетки с вьющимися волосами и прекрасными манерами. Звездные родители не прячут дочерей от поклонников, и каждое фото Этель и Клары, появляющееся на страничках Эммануила Виторгана и Ирины Млодик, вызывает неподдельную радость и восхищение.

На этот раз Ирина Млодик поделилась снимком младшей дочери Кларочки и рассказала о ее достижениях.

«Младшенькая… Кларочка в свои уже в 1,8 почти многое понимает. Выполняет все поручения. А ест самостоятельно с 1,3», — поделилась звездная мама.

На фото малышка запечатлена в момент трапезы. У нее красивая прическа – два задорных хвостика, лимонного цвета нагрудничек. Ест Клара из яркой тарелочки, по окружности которой нарисованы буквы.

Увидев такую прелесть в своей ленте, поклонники звездного семейства пришли в восторг.

«Какие милые хвостики у Кларочки-лапочки», «Красивые и умные детки вырастают в семьях, где царят любовь и счастье. Любуемся вами!», «Глаза изумительные!» — высказываются в Сети.

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