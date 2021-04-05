«Бедные дети»: Рустам Солнцев пришел в ужас от выступления Анастасии Волочковой в желтых брюках

45-летняя Анастасия Волочкова в последнее время заметно похудела и похорошела. Балерина выглядит стройной, подтянутой и будто бы скинула несколько лет. Тем не менее, часть аудитории убеждена – в ее возрасте уже пора прекратить концертную деятельность и стоит заняться чем-то более спокойным и непубличным.

Артистка категорически не согласна с этим мнением, полагая, что ее профессиональные навыки по-прежнему на высоте, а негатив про нее собирают хейтеры и многочисленные завистники. Звезда даже организовала собственное шоу и активно гастролирует по России со спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». В основном ее аудитория на этих представлениях – дети.

Острый на язык экс-участник проекта «Дом-2», а ныне популярный блогер Рустам Солнцев тоже записался в ряды «завистников» (либо хейтеров) Анастасии. В Instagram шоумен выложил ролик с номером Волочковой в клетке, который она считает одним из самых сложных.

«Баба-конь и дети. Бедные, бедные дети», — жестко прокомментировал он кадры.

«Да уж… правда…», «Это страшно», «Какое-то недоразумение», «Ужас, больше слов нет, куда ее к детям выпускают?», «Бедная детская психика», — поддержали его фолловеры.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону балерины. «Молодец, чем-то занимается», «Согласна», «Правда, она работает, не ноет», «Ну и что?! Хватит ругать человека, сами не идеальны… злые вы», — можно также увидеть в комментариях под постом Рустама.

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