Цвет молодит: Юдашкина прогулялась по Дубаю в мандариновом платье, подчеркнув талию поясом

Уже второй сезон подряд актуален мандариновый цвет. В тренде как его яркие оттенки, так и разбеленные или чуть грязноватые, либо приглушенные, приближенные к оттенку тыквы.

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Как отмечал на шоу «Модный приговор» Первого канала Александр Васильев, этот тон идет практически всем и обладает прекрасным визуальным эффектом, освежая и омолаживая внешность. Преимуществами модного цвета уже воспользовалась Алла Пугачева, которая приобрела модное пальто-пончо в припыленном варианте.

Также тренд на мандариновый поддержала жена Валентина Юдашкина Марина. Она предстала в отпуске в Дубае на вечерней прогулке в легком летнем платье, сделав акцент на своей тонкой талии при помощи пояса.

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