«Вся жизнь пронеслась перед глазами»: Филипп Киркоров расплакался на «Маске», услышав песню Аллы Пугачевой

Шоу «Маска» телеканала НТВ приближается к своему финалу. На проекте остались самые сильные участники, их выступления поражают жюри, иногда – в самое сердце. Так случилось в минувшее воскресенье, когда на сцену вышел участник в маске Ламы. Он показал номер, растрогавший Филиппа Киркорова. Поп-король плакал почти все время, пока звучала песня «Любовь похожая на сон» в исполнении Ламы.

Когда камера показала крупным планом лицо Филиппа Бедросовича, он вытирал слезы. Эта песня напомнила ему о тех временах, когда он и Алла Пугачева, исполнявшая этот хит, были мужем и женой.

«Лама впервые снял очки, потому что захотел, чтобы мы заглянули в его глаза, а через них – в душу, — сказал Филипп Киркоров. — Так исполнить песню мог только большой, глубокий артист. Несмотря на маску, я все почувствовал, у меня жизнь пронеслась перед глазами. Спасибо Игорю Крутому за это песню. Спасибо Ламе, что сегодня вернул каждого из нас в свои удивительные воспоминания, которые навсегда останутся в сердце. Люди встречаются, расстаются. Кто-то запоминает только плохое — это их проблемы. Я запоминаю только хорошее».

Лама поблагодарил Филиппа Киркорова за то, что тот в свое время настоял на том, чтобы Алла Пугачева записала эту песню.

«Игорь наиграл ее в Сочи, и я понял, что только Алла это может спеть, она — одна такая единственная, великая певица, — поделился Филипп Киркоров воспоминаниями. — Я принес эту песню Алле, она спела и на следующий день записала. А еще через день на юбилее Игоря Крутого Алла ее исполнила. Этой песне тридцать лет почти, а она живет!»

Напомним, в минувшее воскресенье шоу «Маска» покинула Ирина Дубцова, выступавшая в костюме Единорога. На проекте осталось всего семь участников.

Смотрите также