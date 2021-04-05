«Кошмарит и колбасит»: Лев Лещенко после коронавируса пережил уже четыре сердечных приступа

Как отметил артист, он все равно не прекращает работать.

Певец Лев Лещенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что за последний год перенес уже четыре сердечных приступа. Как известно, чуть больше года назад он переболел коронавирусом.

«У 90 процентов переболевших есть какие-то постковидные последствия. У кого-то тромбоз, у кого-то воспаление кишечника. У меня, например, было четыре сердечных приступа. Слава богу, что сейчас уже месяца четыре ничего не беспокоит. Была жуткая стенокардия. Тебя просто кошмарит и колбасит так, что ты вылетаешь. Приезжала скорая, врачи ставили капельницу. Но я не прекращаю работать. Иначе просто начнется депрессия».

Лев Лещенко

Как отметила жена Льва Лещенко Ирина, также победившая коронавирус, им пришлось пересмотреть жизненные приоритеты. «Пришел постковидный хвост. Он очень хорошо нас стал трепать. Мы чуть-чуть полечились, а произошли необратимые последствия в организме. Пришлось серьезно взяться за свое здоровье», — заметила жена Лещенко.

Напомним, что год назад вся страна следила за состоянием здоровья Льва Лещенко и его жены. Артист и его супруга несколько недель провели в клинике, где боролись за свою жизнь и вышли победителями.

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