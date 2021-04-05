«Женщина не его мечты»: жена Лещенко объяснила, почему никогда не ревновала мужа к Толкуновой

Жена певца Льва Лещенко Ирина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему никогда не ревновала мужа к исполнительнице Валентине Толкуновой. При этом им часто приписывали бурный роман.

«Я знала Валентину Толкунова в жизни. Она не в Левином вкусе. Женщина не его мечты. Когда он пел с ней дуэтом, то моей маме очень нравились их выступления. Вот она очень сильно ревновала». Ирина Лещенко

Как отметил сам Лещенко, Валя была удивительным человеком. «Мы дружили сорок лет. Были часто вместе в поездках, но я открою вам секрет: у нее все романы заканчивались замужеством. Мой музыкант десять лет за ней ухаживал. Ничего у них не получилось. Он уехал в итоге весь расстроенный жить в Америку. Она была глубоко нравственным человеком. Я за день до смерти был у нее в больнице. Успел навестить», — сказал певец.

Напомним, что народная артистка РСФСР Валентина Толкунова ушла из жизни в марте 2010 года. На момент смерти ей было всего 63 года.

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