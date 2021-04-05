«Женщина не его мечты»: жена Лещенко объяснила, почему никогда не ревновала мужа к Толкуновой

Жена певца Льва Лещенко Ирина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему никогда не ревновала мужа к исполнительнице Валентине Толкуновой. При этом им часто приписывали бурный роман.
«Я знала Валентину Толкунова в жизни. Она не в Левином вкусе. Женщина не его мечты. Когда он пел с ней дуэтом, то моей маме очень нравились их выступления. Вот она очень сильно ревновала».
Как отметил сам Лещенко, Валя была удивительным человеком. «Мы дружили сорок лет. Были часто вместе в поездках, но я открою вам секрет: у нее все романы заканчивались замужеством. Мой музыкант десять лет за ней ухаживал. Ничего у них не получилось. Он уехал в итоге весь расстроенный жить в Америку. Она была глубоко нравственным человеком. Я за день до смерти был у нее в больнице. Успел навестить», — сказал певец.
Напомним, что народная артистка РСФСР Валентина Толкунова ушла из жизни в марте 2010 года. На момент смерти ей было всего 63 года.