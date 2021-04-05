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С эффектом мерцания: певица Валерия, как и Клава Кока, появилась на публике в платье-кольчуге

В изысканном наряде жена Иосифа Пригожина предстала на «Жаре».

С эффектом мерцания: певица Валерия, как и Клава Кока, появилась на публике в платье-кольчуге
Валерия. Фото: Наталья Афанасьева/ КП

Певица Валерия появилась на музыкальной премии «Жара» в силуэтном платье-кольчуге, переливающимся в свете софитов. Таким образом звезда поддержала тренд на мерцающие дорогие материалы, о которых ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

По словам стилиста, женщины соскучились по ярким эффектным нарядам в период самоизоляции и пандемии. Результатом этой эмоции стала мода на одежду из дорогих и заметных тканей вроде жаккарда, парчи, бархата, шелка, гобелена, а также блестящих материалов в золотых и серебряных тонах.

Отметим, что ранее в платье-кольчуге появлялась на публике певица Клава Кока, которая в последнее время отличается модными образами.

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